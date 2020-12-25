خاص.. بكاء عضو مجلس الإسماعيلي بعد التعادل أمام البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

ويتواجد على مائدة مجلس اإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 أسماء مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفاأ للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق الإسمعلاوي، وبعد إعتذار طلعت يوسف وأبرز المرشحين هم خالد جلال نجم ازمالك السابق، وإيهاب جلالل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، وعبدالحميد بسيوني، وتايكس المدير الفني لوادي دجلة.

ومن جانب آخر تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي لمحمد وهبة المدرب العام للفريق لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي.