خاص.. بكاء عضو مجلس الإسماعيلي بعد التعادل أمام البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

ومن جانب آخر تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي لمحمد وهبة المدرب العام للفريق لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي.
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