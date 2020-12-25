واستعان أحمد رمضان المدير الفني 5 لاعبات للانضمام للمعسكر، هن "فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام"، وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات لإصابتهن بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .
وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة الغد.
وعالج قام الجهاز الفني الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات و ركز علي النواحي الهجومية وانهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف . كما ادي منتخب لبنان مرانه الاخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا .. منتخب الكرة النسائية يستدعى 5 لاعبات جدد لمواجهة لبنان وديا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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