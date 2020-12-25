3 كروت حمراء .. الفتح الرباطي يتعادل 1-1 مع الدفاع الحسني الجديدي بالدوري المغربي

وجاءت أهداف اللقاء في الدقيقة 31 عن طريق رضا هجهوج لاعب الفتح الرباطي ، بينما جاء هدف الدفاع الحسني الجديدي عن طريق ياسين الذهبي في الدقيقة 49 .
وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء ، اثنان لصالح لاعبي الفتح الرباطي ، وواحد للاعب الدفاع الحسني الجديدي وسط أحداث متوترة وعنيفة في اللقاء .
وبهذه النتيجة يحتل فريق الفتح الرباطي المركز التاسع برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل فريق الدفاع الحسني الجديدي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة من ترتيب الدوري المغربي .
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