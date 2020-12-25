أيمن يونس: توقيت احتراف مصطفى محمد غير مناسب والمقابل المالي ضعيف

قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، إن توقيت احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غير مناسب والمقابل المالي ضعيف. وأضاف يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أن مصطفى محمد زملكاوي ولديه حلم الاحتراف بأوروبا وإدارة النادي تسعي للحفاظ على اللاعب. وتابع، رحيل مصطفى محمد مرفوض حاليا وتم تأجيله لنهاية الموسم ومن حق اللاعب المطالبة بمستحقاته مشيرا إلى أن طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك وعد بصرف مستحقات اللاعب خلال أسبوع

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