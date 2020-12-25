أيمن يونس يكشف سبب غياب مصطفى محمد عن تدريبات الزمالك

كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب مصطفي محمد مهاجم الفريق عن التدريبات خلال الأيام الماضية.

وقال يونس، فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك: "مصطفى محمد لم يشارك فى التدريبات خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصابة عضلة الظهر".

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام.

ويأتي هذا بسبب غضب اللاعب من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لإثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق تلقى عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمله للضرائب، بخلاف امتيازات أخرى في العقد.

وأشار المصدر إلي إن مصطفى محمد تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية مقابل 100 مليون جنيه لمدة موسمين على أن يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي، ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم.