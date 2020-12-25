الإسماعيلي راحة غدًا عقب التعادل مع البنك الأهلي

ومن المقرر أن يستأنف لاعبى الفريق تدريباتهم اعتبارا من بعد غد، الأحد ، استعدادا للقاء أسوان على ملعب السكة فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي ليرفع البنك رصيده الي 5 نقاط والاسماعيلي الي 3 نقاط .

و أعرب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن رضاه بحصول فريقه علي نقطه أمام فريق بحجم وتاريخ نادي الاسماعيلي بالاسماعيليه .

يشار إلى أن الجولة الخامسة ستشهد مواجهة البنك الأهلي لفريق المقاولون العرب بالجبل الأخضر.