الإسماعيلي راحة غدًا عقب التعادل مع البنك الأهلي

وانتهت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي ليرفع البنك رصيده الي 5 نقاط والاسماعيلي الي 3 نقاط .
و أعرب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن رضاه بحصول فريقه علي نقطه أمام فريق بحجم وتاريخ نادي الاسماعيلي بالاسماعيليه .
يشار إلى أن الجولة الخامسة ستشهد مواجهة البنك الأهلي لفريق المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
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