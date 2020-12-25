يستعرض "دوت الخليج" أبرز الأخبار المحلية والإفريقية والتي تخص جماهير نادي الزمالك ، والتي نشرت اليوم الجمعة ، وذلك من خلال السطور التالية :
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين يأتي هذا بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن وجود خمسة لاعبين داخل فريق الكرة الأول يحق لهم التوقيع لأي ناد آخر مع بداية شهر يناير المقبل.
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اجتماع مسوؤلي لجنة الكرة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق بصحبة وكيل أعماله عصر غدا السبت بمقر النادي.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المعينة لإدارة شئون النادي قد استقرت علي تحديد المقابل المالي الخاص برحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، للاحتراف الخارجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. تمرد مصطفى محمد صداع في رأس الإدارة.. زيزو يتلقى عرضا إماراتيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.