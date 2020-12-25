وهبه يتحدث عن تعادل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

وتعادل الدراويش مع الوافد الجديد للدورى الممتاز سلبيا على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الرابعة، وأضاف وهبة فى تصريحات عقب المباراة: ”التوفيق غاب عنا فى أكثر من مناسبة، إلا أننى راض تماما عن ما قدمه لاعبى الفريق”.
واستكمل: "الإسماعيلى فريق كبير وأخدمه فى أى مقعد يحتاجنى فيه، أكثر ما أسعدنى هو الروح القتالية ورغبة كل لاعب فى تقديم الأفضل".
وأتبع مدرب الفريق: "الوقت كان ضيق للغاية ورغم ذلك ظهرنا بشكل جيد وهناك تحسن كبير خاصة بالشوط الثانى، الفريق يضم لاعبين مميزين لكنهم يحتاجون للصبر والدعم".
واختتم حديثه: "لا أعرف سبب إلغاء هدف مروان الصحراوى والجماهير هى الأغلى فى الإسماعيلية واتمنى منهم مساندة ودعم الكيان وكنت أرغب فى إسعادهم اليوم".
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