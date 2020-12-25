فرجاني ساسي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك.. صور

شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر فرجاني ساسي وهو يؤدي التدريبات الجماعية للفريق الذي أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وعلق قائلًا "عمل شاق".



وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن خروج الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق من التدريبات، اليوم الجمعة. وأشار المصدر إلي أن هذا جاء بسبب عدم تنفيذ الوعد بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وتواجد اللاعب التونسى فى مقر نادى الزمالك بشكل طبيعى.

وأكمل المصدر إن عدم حصول اللاعب على مستحقاته التى حصل على وعد بتقاضيها أكثر من مرة من لجنة الكرة واللجنه المعينة أدى إلى خروجه من التدريبات.

وأوضح فرجانى ساسى لمسئولى القلعة البيضاء إنه انتظر إدارة النادى أكثر من مرة لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم حل الأزمة.

وأكمل المصدر حديثه أن الساعات الجارية سوف تتواصل إدارة الزمالك مع اللاعب من أجل حل الأزمة، خاصة فى ظل تأكيده على ترحيبه الشديد بتجديد تعاقده حال توفير مستحقاته المالية ومقدم التعاقد معه، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.





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