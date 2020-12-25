كارثة تواجه القطب الثالث | الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب حسام حسن

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب أزمة اللاعب حسام حسن، لاعب الدراويش والنجوم سابقًا.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الإسماعيلي لم يدفع نسبة إعادة بيع إبراهيم حسن إلى نادي النجوم بعدما انتقل اللاعب إلى نادي الزمالك قبل التوقيع إلى بيراميدز.

وأوضح: "نجوم المستقبل حصل على حكم نهائي من أجل الحصول على نسبته من بيع الإسماعيلي لإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك".