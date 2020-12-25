قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب أزمة اللاعب حسام حسن، لاعب الدراويش والنجوم سابقًا.
وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الإسماعيلي لم يدفع نسبة إعادة بيع إبراهيم حسن إلى نادي النجوم بعدما انتقل اللاعب إلى نادي الزمالك قبل التوقيع إلى بيراميدز.
وأوضح: "نجوم المستقبل حصل على حكم نهائي من أجل الحصول على نسبته من بيع الإسماعيلي لإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة تواجه القطب الثالث | الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب حسام حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.