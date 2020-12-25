محمد يوسف: الحصول على نقطة من الإسماعيلي مهم في هذا التوقيت

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن مباراة الإسماعيلي اليوم، أثرت علي النواحي الفنية داخل المستطيل الأخضر ، حيث أن هدفنا كان الحصول علي نقاط المباراة كاملة ، ولكن الحصول علي نقطه من الدارويش الفريق صاحب التاريخ الكبير علي ستاد الاسماعيليه، مهم في هذا التوقيت.

وأوضح ان لاعبي فريق البنك الأهلي لا زال لديهم الكثير؛ نظرا لإمكانياتهم التي نعلمها جيدا، متمنيا التوفيق لفريق الإسماعيلي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.