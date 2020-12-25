نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من لامبارد قبل مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة الديربي المرتقبة بين أرسنال وتشيلسي غدا السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن التراجع الذي يعيشه أرسنال منذ فترة لا يعد مؤشرا لقوة المواجهة المقررة على ملعب "الإمارات" في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).

ولم يحقق أرسنال أي انتصار محلي منذ فوزه على مانشستر يونايتد 1 / صفر في أول نوفمبر، وبات يتفوق فقط بفارق أربع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس ويتطلع إلى الصعود للمنافسة ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ومع ذلك، رفض لامبارد التعليق بشأن الوضع الحالي لأرسنال حيث يرى أن مواجهات الديربي تحمل حافزا وحماسا إضافيين.

وقال لامبارد :"لا أنشغل بوضعهم في الوقت الحالي. وإنما ما يشغلني هو جودة وكفاءة الفريق، وهو (أرسنال) فريق يتمتع بجودة عالية."

وأضاف :"واجهوا بعض النتائج الصعبة مؤخرا. لكن عندما تخوض مواجهة ديربي، فإن هذا لا يحمل أهمية كبيرة. أحيانا تكون فكرة خوض مباراة ديربي بمثابة الحافز الذي يحتاجه الفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة. علينا أن نتوقع ظهور أرسنال بأفضل مستوياته."

وأعلن لامبارد أن الشكوك تحوم حول مشاركة بن تشيلويل وحكيم زيياش في مباراة الغد، حيث يعاني تشيلويل من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة أمام ويستهام يوم الاثنين الماضي، كما يرجع عودة زيياش من إصابته العضلية بعد أيام.

وعلى الجانب الآخر، يدرك ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن استمراره في المنصب بات مهددا بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي 1 / 4 يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال أرتيتا :"سنواصل الكفاح، ليس أمامنا بديل آخر."

وتفتتح منافسات المرحلة الخامسة عشر غدا بلقاء ليستر سيتي مع ضيفه مانشستر يونايتد، ويسعى كل من الفريقين إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن ليفربول المتصدر.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ليفربول ويليه مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف ليفربول.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته أمام ليستر سيتي بمعنويات عالية بعد أن حسم الفريق تأهله برفقة جاره مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي بكأس رابطة المحترفين، حيث تغلب مانشستر يونايتد على إيفرتون 2 / صفر أمس الأول الأربعاء.

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد :"نعرف أننا عندما ندافع جيدا، يكون لدينا العناصر القادرة على حسم المباراة، والفريق يتمتع بمعنويات جيدة."

وأضاف :"الفوز يمنحك الطاقة ويمنحك الحافز، لذلك فنحن مقبلون على مباراتنا في البوكسينج داي بحالة إيجابية."

أما أستون فيلا الذي يدربه دين سميث فيواجه مهمة تبدو صعبة، حيث يلتقي فريق كريستال بالاس غدا السبت ثم يحل ضيفا على تشيلسي مساء الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري.

وقال دين سميث :"في الموسم الماضي، منحت اللاعبين يوما أجازة في الكريسماس، لكنني لن أفعل هذا في الموسم الحالي."

وأضاف :"أشعر بأن المباريات تتوالى بسرعة كبيرة ونحن بحاجة إلى البقاء في الأجواء والاستعداد بلمواجهة بالاس ثم تشيلسي."

ويدرك سميث رغبة كريستال بالاس الشديدة في تقديم رد فعل بعد الهزيمة المهينة التي تلقاها على ملعبه أمام ليفربول صفر / 7 قبل أيام.

وقال سميث :"نتوقع أن يبدو كريستال بالاس فريقا منظما، يسعى إلى تصحيح الأوضاع."

ويستضيف فولهام فريق ساوثهامبتون غدا السبت كما يلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون.

ويخوض مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب جوارديولا، مباراته التالية مساء الاثنين، حيث يحل ضيفا على إيفرتون.

ويتطلع حامل اللقب ليفربول إلى تعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم على ملعبه "أنفيلد" عندما يلتقي ويست برومويتش ألبيون مساء الأحد.

وفي 11 مرة خلال الأعوام الـ15 الماضية، كان اللقب من نصيب الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي خلال فترة أعياد الكريسماس، والآن، يحتل ليفربول الصدارة في هذا التوقيت للموسم الثالث على التوالي.

لكن أليسون حارس مرمى ليفربول قال إن هذا الوضع لا يعد حاسما.

وقال الحارس البرازيلي :"هو أمر جيد، يضع الضغوط على المنافسين والفرق التي تصارع من أجل الصدارة. لكننا نركز فقط على أنفسنا، ونفكر فيما يمكننا تقديمه على الملعب."

وتشهد مباريات المرحلة مساء الأحد أيضا، لقاء بيرنلي مع ليدز يونايتد وويستهام مع برايتون وتوتنهام مع وولفرهامبتون.