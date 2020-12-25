نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك على أنباء مغادرته مران فريقه، اليوم الجمعة، غاضبا.

وعلق فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له من مران الزمالك معلقا "عمل صعب".

ويذكر ان بعض التقارير الصحفية أشارت لمغادرة فرجاني ساسي مران فريقه اليوم غاضبا بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

يذكر أن ساسي أصبح محور الحديث داخل الزمالك في الفترة الحالية، نظرًا لاقتراب عقده على نهايته مع نهاية الموسم الجاري، وتسعى القلعة البيضاء للوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعب التونسي بشأن التجديد، في ظل مطالبته بالحصول على مستحقات قديمة قيمتها مليون يورو.