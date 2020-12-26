شوبير مهاجمًا إدارة مرتضى منصور: معملتوش حاجة خالص للزمالك.. فيديو

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "مصر كلها تعلم أن فرجاني ساسي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، فكيف تم تأجيل التفاوض معه، يجب أن يتم الحديث معه للتجديد منذ سنة، ماذا أخرهم؟ وما الذي أخر تسديد مستحقات فرجاني والذي لديه مستحقات متأخرة منذ 4 أشهر على الأقل مثله مثل بن شرقي وأوناجم."
وأضاف:" لم تجددوا لفرجاني، ولم تتعاقدوا مع أي صفقات، لم يتم الاتفاق مع دونجا أو خلافه، كله كان مجرد كلام ولعب في عقول مشجعي الزمالك.. معملتوش حاجة خالص، حتى فرع أكتوبر للنادي كله كدب."
وأكمل:" جاءت اللجنة الجديدة لتنظر الملفات الموضوعة، ليجدوا أنه لا توجد تعاقدات أو تجديد، ومن ثم تأتي مرحلة هدم النادي بالشائعات."
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