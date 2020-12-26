الإسماعيلي يوضح موقف مروان الصحراوي أمام أسوان

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن مروان الصحراوى قلب الدفاع التونسى قد تعرض لخلع طفيف فى الكتف والترقوة خلال مواجهة البنك الأهلى. وقال: ”اللاعب تحامل على نفسه وسيخضع لعلاج مكثف وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة أمام أسوان فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المحلى”. وكان الدولى التونسى قد تعرض لإصابة فى كتفه إلا أنه فضل الاستمرار باعتباره أحد العناصر الرئيسية بصفوف الفريق.

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