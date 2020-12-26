صور.. لاعبو الإسماعيلي يدعمون زميلهم على طريقتهم الخاصة

حرص لاعبو الإسماعيلى على ارتداء قمصان تحمل رقم 24، قبيل انطلاق مواجهة الفريق أمام البنك الأهلي والتى انتهت بالتعادل السلبى فى رابع جولات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، تعبيرا منهم عن مساندتهم ودعمهم لزميلهم أحمد أيمن ظهير الفريق والذى تعرض لإصابة فى الركبة لن تحتاج لتدخل لجراحى إلا أنه يحتاج لفترة تأهيل قد تمتد لعدة أشهر.

وكان لاعب المنتخب الأوليمبى قد تعرض لتلك الإصابة أثناء مشاركته بلقاء الجونة بالجولة الماضية. لإصابة

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