أحمد فوزي: دفاع الأهلي كان شايل كتير عن شريف إكرامي

وأكد أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "شريف إكرامي حارس جيد وكبير لكنه لا يرتقي إلى الامتياز".
وتابع: "دفاع الأهلي كان شايل عن شريف إكرامي كتير ولكن في ظل طموحات لاعبي بيراميدز واعتمادهم على الخطط الهجومية فإن إكرامي سيعاني كثيرًا".
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