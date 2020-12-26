إصابة خطيرة لمدافع الإتحاد السكندري | تفاصيل

تعرض محمود شعبان مدافع نادى الاتحاد السكندرى، لإصابة خطيرة إثر كرة مشتركة مع حارس الفريق محمد صبحى أدت إلى إصابته بكسر فى الساق. وقام إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على الفور بالاتصال بالدكتور أحمد عبد العزيز لحجز موعد غد السبت لتحديد موعد الجراحة التى تم تشخيصها بكسر بالساق ويحتاج الى التدخل الجراحى وتركيب مسمار نخاعى، ومن المحتمل أن يغيب مدافع الاتحاد عن صفوف الفريق لنهاية الموسم. وقام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بصرف مبلغ مالى فورى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من سفر اللاعب والكشف الطبى وإجراء الجراحة. ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره النادي الأهلى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث الاثنين المقبل على ملعب السلام من منافسات الدوري المصري.

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