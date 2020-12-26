نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك لن يتراجع عن الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرفض مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة العروض المقدمة من قبل اللجنة التي تدير شئون النادي، من أجل التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود عدد من العروض التي تلاحق اللاعب للاحتراف.

ووفقا لما ذكره مصدر مقرب من اللاعب، فإن مصطفى محمد رفض فكرة التواجد داخل نادي الزمالك بعد نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، مصمما على الرحيل من النادي بشكل نهائي للاحتراف الخارجي.

ورفض نادي الزمالك العروض المقدمة لضم اللاعب من أندية نادي نانت الفرنسي وكذلك نادي سانت ايتان الفرنسي اللذان يرغبان فى التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

وكان أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".