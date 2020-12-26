نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الكرة ببنى سويف لـ ' الفجر الرياضى ' : أستقلت من منصبي لهذه الاسباب واتمنى التوفيق للفريق في المقال التالي
وفى تصريحات خاصة لـ ' الفجر الرياضى ' قال التونى : أعلنت الاستقالة من منصبي شفهيا وخلال ساعات سأقوم بتسليم مجلس الإدارة الاستقالة من منصبي رسميا .
وتابع قائلا : الأجواء الداخلية غير مساعدة للنجاح ولاعبي الفريق لم يحصلوا على باقى مستحقاتهم المالية وحصلنا على وعود كثيرة وهناك حالة من عدم الاستقرار المادى وهى أجواء لا تساعد على النجاح اطلاقا ، والموضوع غير مرتبط بالماديات فقط ولكن الأجواء الداخلية هى السبب الرئيسي والأجواء الخارجية لن تؤثر خاصة وأننا رأينا الاكثر بالموسم الماضى .
واستكمل قائلا : مقدمات العقود للاعبين يتبقى جزء كبير منها، ولم نصرف اى قسط شهرى و تواصلت اكتر من مرة مع الإدارة واخدت اكتر من وعد ولو ابلغونى من البداية بوجود مشكلة فبالتالي ليس هناك مشكلة بالانتظار وقمت بتدارك الموقف لكن كثرة الوعود فقدت المصداقية .
واضاف بقوله : الجهاز الفنى حصل على مستحقاته وحتى على صعيد الجهاز ليس المهم الماديات فقد نتحمل شهر واثنين وثلاثة ، لكن ما يهمنى استقرار اللاعبين .
واختتم : لا يوجد لدينا عصا سحرية للصعود ، والصعود للممتاز يلزمه توفير أجواء جيدة مثل الموسم الماضى كانت الفرصة متاحة حتى المباراة الاخيرة ويوجد مؤشرات للنجاح، لكن المؤشرات الموسم الحالى لا تطمئن ، وأتمنى التوفيق للفريق ولنا سأظل خلف الفريق دون أى مناصب .
ويحتل بنى سويف المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .