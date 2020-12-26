نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الكرة ببنى سويف لـ ' الفجر الرياضى ' : أستقلت من منصبي لهذه الاسباب واتمنى التوفيق للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ياسر التونى مدير الكرة بنادى بنى سويف استقالته من منصبه وذلك قبيل ساعات من مواجهة الفريق المرتقبة أمام ضيفه طهطا بالجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها الاثنين القادم بملعب استاد بنى سويف .



وفى تصريحات خاصة لـ ' الفجر الرياضى ' قال التونى : أعلنت الاستقالة من منصبي شفهيا وخلال ساعات سأقوم بتسليم مجلس الإدارة الاستقالة من منصبي رسميا .

وتابع قائلا : الأجواء الداخلية غير مساعدة للنجاح ولاعبي الفريق لم يحصلوا على باقى مستحقاتهم المالية وحصلنا على وعود كثيرة وهناك حالة من عدم الاستقرار المادى وهى أجواء لا تساعد على النجاح اطلاقا ، والموضوع غير مرتبط بالماديات فقط ولكن الأجواء الداخلية هى السبب الرئيسي والأجواء الخارجية لن تؤثر خاصة وأننا رأينا الاكثر بالموسم الماضى .



واستكمل قائلا : مقدمات العقود للاعبين يتبقى جزء كبير منها، ولم نصرف اى قسط شهرى و تواصلت اكتر من مرة مع الإدارة واخدت اكتر من وعد ولو ابلغونى من البداية بوجود مشكلة فبالتالي ليس هناك مشكلة بالانتظار وقمت بتدارك الموقف لكن كثرة الوعود فقدت المصداقية .

واضاف بقوله : الجهاز الفنى حصل على مستحقاته وحتى على صعيد الجهاز ليس المهم الماديات فقد نتحمل شهر واثنين وثلاثة ، لكن ما يهمنى استقرار اللاعبين .



واختتم : لا يوجد لدينا عصا سحرية للصعود ، والصعود للممتاز يلزمه توفير أجواء جيدة مثل الموسم الماضى كانت الفرصة متاحة حتى المباراة الاخيرة ويوجد مؤشرات للنجاح، لكن المؤشرات الموسم الحالى لا تطمئن ، وأتمنى التوفيق للفريق ولنا سأظل خلف الفريق دون أى مناصب .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .