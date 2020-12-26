6 نجوم مرشحين للإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة ليوفنتوس الإيطالي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنه هناك 6 لاعبين مطروحين على طاولة السيدة العجوز من أجل تدعيم خط الوسط والهجوم في يناير المقبل.

وألمح الموقع الإيطالي أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد يصبح هدفًا أقل استحالة يومًا بعد يوم لكن الوضع الاقتصادي للصفقة لا يزال معقدًا ويحتاج مسئولو السيدة العجوز أولًا للتخلص من نجمي الفريق سامي خضيرة وفيدريكو برنارديسكي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الخيارات الأقل تكلفة في وسط ملعب يوفنتوس هي رودريجو دي بول نجم أودينيزي الإيطالي ومانويل لوكاتيلي نجم ساسولو الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس لا يستهدف التعاقد مع صفقة سوبر في الهجوم وأنه قد يواصل الموسم الحالي بكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا مع باولو ديبالا فقط.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس قلل مؤخرًا من اتصالاته مع جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي ولا يزال موقف أركاديوس ميليك نجم نابولي الإيطالي غير واضح بينما تفكر إدارة السيدة العجوز في الانقضاض على ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي المستهدف من قبل برشلونة الإسباني.