سرحت لحظة الهدف.. محمد بسام: مباراة طلائع الجيش والمحلة لعبت بدون حكام الفار

وخسر طلائع الجيش أمام نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وتسبب بسام في خسارة فريقه بعدما دخل بالكرة لمرماه معلنًا عن الهدف الثاني للغزل.
وقال بسام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: كانت لحظة سرحان عندما صوبت الكرة لي، أمسكت بالكرة لكنها لم تتخطى خط المرمى بالكامل.. مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة لُعبت بدون حكم فيديو."
وعن سبب تراجع نتائج فريقه:" إصابات كورونا التي ضربت الفريق كانت سببا في تراجع النتائج"
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