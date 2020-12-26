كريم حافظ :أسير بشكل جيد مع مالاتيا ولم أسمع عن أي مفاوضات بين مصطفى محمد والأندية التركية

علق كريم حافظ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مالاتيا سبور التركي على تطورات مسيرته الاحترافية في الوقت الحالي، كما تطرق للحديث عن اهتمام أندية من الدوري التركي بضم نجم الزمالك ومهاجمه مصطفى محمد.

وقال كريم حافظ في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "أسير بشكل جيد مع فريقي، ونقدم مستوى جيد في الدوري، لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب المصري، وأتمنى أن يتابعوني".

وعندما سُئل عما إذا كان هناك عروض من أندية أخرى لضمه، أجاب حافظ: "وقعت مع مالاتيا سبور موسمين، لم أتلق عروضًا رسمية، مجرد أحاديث من وكلاء، وانا أطمح في استكمال مشواري الاحترافي".

وردًا عما إذا كانت مسألة العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة قد راودت ذهنه، أجاب: "بالتأكيد شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الزمالك أو الأهلي، ولكن أنا أفكر في استمرار مشواري الاحترافي، وأتمنى حينما أنهي مشواري أن أعود إلى مصر والانضمام لأحد أندية القمة في مصر، الزمالك أو الأهلي".

وأصبح مصطفى محمد محورًا للتقارير الصحفية المصرية في الوقت الحالي حيث يتطلع إلى مغادرة نادي الزمالك لخوض تجربة الاحتراف، في حين ذكرت تقارير أن هناك اهتمام من أندية تركية بضمه.

وعن ذلك الأمر، قال كريم حافظ: "لم أسمع أي شئ عن وجود مفاوضات في تركيا لضم مصطفى محمد، من الوارد أن تكون هناك مفاوضات بين الأندية، ولكني لم أسمع عنها شيئا هنا".