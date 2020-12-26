نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يتحسر على رحيل لاعب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يتحسر على رحيل أحد لاعبي الفريق الملكي السابقين.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن زيدان يتحسر على تخلي ريال مدريد، عن مواطنه ثيو هيرنانديز لصالح نادي ميلان.

وانتقل ثيو هيرنانديز من ريال مدريد إلى نادي ميلان الإيطالي، في صيف عام 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان أبلغ أحد أعضاء الجهاز الفني، أنه لم يتوقع أن يقدم ثيو هذا المستوى، بناء على الأداء الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته.

وأشارت الصحيفة، أنه لن يكون غريبًا إذا حاول مسؤولي ريال مدريد استعادة ثيو هيرنانديز، كما فعل مع داني كارفاخال وماريانو دياز وغيرهما من قبل.