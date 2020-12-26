نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يحدد سعر التخلي عن نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي مستعد للاستماع للعروض المقدمة لأحد نجومه وذلك بعد أن توقفت مفاوضات تجديد عقده.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن الإسباني فابيان رويز البالغ من العمر 24 عامًا يرتبط بعقد مع نابولي حتى عام 2023 وكانت هناك لنية لتجديد عقده حتى عان 2025 قبل أن تتجمد المفاوضات فجأة.

وأكد الموقع الإيطالي أن نابولي مستعد للاستماع إلى عروض تبدأ من 50 مليون يورو على الأقل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن اسم رويز ارتبط في أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة إلا أن مفاوضات انتقاله لأحد الناديين كانت قد توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وألمح الموقع الإيطالي أن رويز انتقل إلى نابولي في صيف 2018 قادمًا من ريال بيتيس الإسباني وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة نابولي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن الإسباني فابيان رويز خاض 12 مباراة في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، حيث سجل هدفًا وصنع هدفًا مثله.