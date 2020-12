أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر محمد عواد حارس مرمي الزمالك صورة تجمعه بزوجته عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد عواد علي الصورة قائلة : The most beautiful 5 years in my life @haneenawaad1

وكان قد كشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن محمد عواد، حارس مرمي فريق الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "العروض التى تلقاها عواد فى الفترة الماضية لا تليق به على الإطلاق وهو مستمر وفى كامل تركيزه مع القلعة البيضاء ويسعي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا". وأضاف: "ننتظر وصول عرض مناسب لعواد مثل العرض السعودي، وحينها سينظر نادي الزمالك فى العرض المقدم". يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

