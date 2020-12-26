التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، كواليس تجديد إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رزاق سيسيه، وحقيقة أحقية القلعة البيضاء في استعادة المهاجم الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "رزاق سيسيه كان أول مطلب والوحيد للتؤام حسام وابراهيم حسن، منذ التعاقد معهما.. أول لاعب تحدثا عنه هو سيسيه وكيفية الإبقاء عليه".

وأضاف: "الزمالك كان يعاني من بعض المشاكل، وكان مرتضى منصور منشغل بالإنتخابات في ذلك الوقت، وكنا تفاوض على تجديد إعارة سيسيه وأحمد رفعت، والمدير الفني حسام حسن كان له وجهة نظر في رحيل رفعت والأمر تم برغبته".

وتابع: "وجهة نظر حسام حسن هي التي حسمت انهاء إعارة أحمد رفعت بالرغم من أن اللاعب كان قد وقع للاتحاد السكندري".

واستكمل: "تواصلت مع مرتضى منصور بشأن سيسيه، وفي اليوم التالي أرسلت مدير شؤون اللاعبين لنادي الزمالك وأنهى صفقة تجديد إعارة رزاق في ساعة واحدة".

وواصل كاشفًا عن القيمة المالية للإعارة: "أنهينا الصفقة بالإعارة لمدة سنة مقابل 200 ألف دولار، ومن الأساس اللاعب قبل سفره إلى كوت ديفوار كان قد وقع على عقد تجديد الإعارة مع الاتحاد السكندري".

وأتم: "سيسيه يشعر براحة في الاتحاد السكندري، ويرغب في مواصلة مسيرته معنا، ونحن نرغب في وجوده طوال العمر داخل أروقة سيد البلد".

وعن حقيقة ما تردد بشأن أحقية الزمالك في فسخ عقد إعارة سيسيه في الانتقالات الشتوية المقبلة: "هذا الكلام غير صحيح ومسؤولي الزمالك لم يتحدثوا معي في هذا الأمر، اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم".