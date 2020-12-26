لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول باستفاضة عن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح ومستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي بعد التكهنات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

وعلّق كلوب على تصريحات محمد صلاح الأخيرة لصحيفة "آس" الاسبانية قائلًا: "لا أعرف لماذا لمح مو صلاح بإمكانية الرحيل، كلنا نريده، يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ولكن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس حقًا!".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "ما السبب الآخر الذي يمكن أن يكون هناك؟ ليفربول أحد أكبر الأندية في العالم، نحن ندفع أموالًا جيدة، ربما ليس مثل أغلبية الأندية في العالم، لكننا ندفع جيدًا، ولدينا ملعب مثير ، مشجعون بارزون مع قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

وواصل: "ألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال، فما السبب؟ لكن لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، هذا كل شيء، لم نفعل ذلك بالمناسبة (إجبار اللاعبين على البقاء في ليفربول)، الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظات المناسبة، أشياء من هذا القبيل".

وتابع: "لقد أجرينا تغييرات لجلب لاعبين، وإذا أراد شخص ما المغادرة، فلا يمكننا منعهم، أنا فقط لا أفهم لماذا يريد شخص ما الرحيل، وعندما سُئل مو هذا السؤال، كانت إجابته تتمثل في إذا كانت هناك أندية مهتمة، لكنه لم يستبعد ذلك".

وأوضح: "إذا سألت أي لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة أو ريال مدريد إذا كان بإمكانه تخيل اللعب هناك يومًا ما، فقال: "لا، كرة القدم الإسبانية ليست مناسبة لي"، فلماذا يقول ذلك؟ الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر وهو في يد النادي، هذا صحيح بنسبة 100٪".

واستكمل: "مسألة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول في يد النادي، بنسبة 100 %، الأمر يتعلق بالمحادثات وإجراء مناقشات حول المستقبل وهذا النوع من الأشياء، لذلك كل شيء على ما يرام حقًا ، من الواضح أنه ليس لديك الكثير لتتحدث عنه ولهذا السبب نصنع قصة طويلة من مقابلة واحدة، هذا جيد تمامًا لكنه لا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لي، من الواضح أن مو لاعب مهم جدًا بالنسبة لي، لكن هذه القصة ليست كذلك".