أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد على النحوالتالي: الإنتاج الحربي والمقاولون: إبراهيم نور الدين أحمد حسام ورمضان هنداوي مساعدين وليد الصياد حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديومبروك نبيل مساعد حكم فيديو. مصر المقاصة والمصري : وليد عبد الرازق حكم ساحة هاني عبد الفتاح وأحمد الكيال مساعدين محمد طه حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نور الدين للإنتاج والمقاولون.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الدوري.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.