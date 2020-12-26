حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك السابقة، وذلك لفشلهم في ملف التعاقدات والتجديدات على حد وصفه.

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون تايم سبورتس، كواليس خطيرة في أزمة منتخب الشباب الذي تم إقصاؤه من بطولة كأس شمال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق تلقى عروضًا من جانب فرنسا والبرتغال وتركيا للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، كواليس تجديد إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رزاق سيسيه، وحقيقة أحقية القلعة البيضاء في استعادة المهاجم الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول باستفاضة عن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح ومستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي بعد التكهنات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

وجه شادى محمد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى السابق، رسالة إلى رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء والمنتقل حديثا لبيراميدز عقب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر.