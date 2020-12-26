توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

علّق جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، على التصريحات المثيرة التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، مؤخرًا، حول إمكانية رحيله عن الريدز وانتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة مستقبلًا.
وقال "كاراجر"، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، "توقيت حديث صلاح عن العروض والرحيل غريب جدًا".
وتابع "أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول، بضرورة تقديم عرض جديد لتجديد عقده بمقابل مادي ضخم".
وواصل "رؤية اللاعبين يتوددون لأندية الدوري الإسباني، كان سيقلق ليفربول قبل 5 سنوات، لكن حاليًا لا".
وقال "لست مقتنعًا بقدرة ريال مدريد أو برشلونة على تحمل تكاليف مو".
وأضاف "استثمار ما يزيد على 125 مليون جنيه إسترليني في لاعب سيبلغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف، ليس بالأمر الجيد".
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.
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