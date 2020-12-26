بسبب كورونا.. تأجيل مباراة جديدة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

تقرر تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بين روتشديل وبلاكبول، والتي كانت ستقام اليوم السبت، إلى موعد لاحق.
وجاء ذلك، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق روتشديل.
وقال روتشديل في بيان:" تم إبلاغ مسؤولي الرابطة بالموقف، نحن لا نستطيع خوض المباراة نتيجة خضوع اللاعبين وأفراد الطاقم للحجر الصحي حسب الإجراءات المطبقة".
وأضاف روتشديل: "سيتم التحقيق في الظروف المحيطة بتأجيل المباراة طبقا للوائح الرابطة".
وقبل ذلك، تأجلت أكثر من مباراة في برنامج دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، اليوم السبت.
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