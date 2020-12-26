رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التدريبات خلال الأيام الماضية .
وقال يونس، فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك: "مصطفى محمد لم يشارك فى التدريبات خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصابة عضلة الظهر".
وعن الأخبار التي تداولت بشأن تمرد اللاعب وتغيبه عن التدريبات بسبب عدم موافقة الإدارة على رحيله علق يونس قائلًا: "توقيت احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غير مناسب والمقابل المالي ضعيف".
وأضاف يونس: "أن مصطفى محمد زملكاوي ولديه حلم الاحتراف بأوروبا وإدارة النادي تسعي للحفاظ على اللاعب".
وتابع: "رحيل مصطفى محمد مرفوض حاليا وتم تأجيله لنهاية الموسم ومن حق اللاعب المطالبة بمستحقاته مشيرا إلى أن طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك وعد بصرف مستحقات اللاعب خلال أسبوع".
وعن موقف النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، تحدث يونس قائلًا: "لا صحة لما تردد حول تهرب اللاعب من المران أو مغادرته بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة".
وأوضح: "فرجاني ساسي لديه بالفعل مستحقات مالية متأخرة، وتم حصرها وسيتم توفيرها بالفعل خلال أسبوع، وهو ما أكده طارق حشيش المسؤول عن الجانب المالي".
ونفى أيمن يونس، ما يتردد حول رحيله عن إدارة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنها أخبار كاذبة وغير صحيح.
وقال يونس، أنهم فى مهمة كبيرة ويجب أن يتم دعم ومساندة الزمالك.
وأضاف: أن الزمالك يتعرض لكم من الفتن والشائعات ولا أعلم ما سبب هذه الشائعات مشيرا الي انه مستمر فى عمله بنادي الزمالك وقال :لن ارحل الا بعد انجاز المهمة.
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