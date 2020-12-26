رودريجو يغيب عن ريال مدريد في هذه المباريات

وأعلن نادي ريال مدريد أمس، الجمعة، حجم الإصابة التي تعرض لها البرازيلي، أمام غرناطة في منافسات الجولة 15 من الليجا.

وكان رودريجو سقط بعد التحام قوي مع ديميتري فولكوير لاعب غرناطة في الدقيقة 35، وغادر ملعب المباراة على حمالة.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، "أظهرت الفحوصات التي أجريت لرودريجو، أن اللاعب يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".