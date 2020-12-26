نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مصير انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد وفاة أحمد البكري الذي تم تكليفه برئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عقب إيقاف مرتضى منصور ومجلسه.

وتوقع البعض أن وفاة رئيس اللجنة، ستعجل بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في نادي الزمالك، بعد خلو منصب رئيس النادي.

وأشار صبحي إلى أن وفاة البكري لن تؤثر على موعد انعقاد انتخابات مجلس إدارة الزمالك، موضحًا أن اللجنة الثلاثية مستمرة في إدارة وتسيير أعمال النادي لأكثر من سبب.

وأكد أن أول هذه الأسباب، هي وجود دعوى قضائية من المجلس المنتخب، برئاسة المستشار مرتضى منصور، والجميع سينتظر قرار القضاء وسيلتزم به بجانب أن خطاب تكليف اللجنة هو عملها لمدة سنة لتسيير الأعمال.