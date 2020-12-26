ودية منتخب النسائية ولبنان حصريا عبر أون تايم سبورت

تنقل قناة أون تايم سبورت بشكل حصرى مباراة منتخب مصر للكرة النسائية الودية الثانية مع نظيره منتخب لبنان اليوم. ويواجه اليوم السبت منتخب مصر للكرة النسائية نظيره منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته علي استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الامم الأفريقية وكأس العالم . وقام احمد رمضان المدير الفني باستدعاء خمس لاعبات للانضمام للمعسكر هن فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب خمس لاعبات للإصابة بفيروس كورونا. حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم عزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات . وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم. حيث قام الجهاز الفني بعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات وركز علي النواحي الهجومية وانهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف . كما ادي منتخب لبنان مرانه الاخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان .

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