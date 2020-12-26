الـ «بوكسينج داي» يزين مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 12 - 2020

يقام اليوم السبت، 26 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن بجولة البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي، والهلال والاتحاد الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي في كلاسيكو الدوري السعودي.

وتقام جولة البوكسينج داي، يوم 26 ديسمبر من كل عام وتكون إجازة فى إنجلترا، وسميت بهذا الأسم لأنه يوم مخصص يقوم فيه الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق "بوكس" فى هذا اليوم، وتستكمل باقي المباريات غدًا 27 ديسمبر. وسيحصل معظم لاعبي كرة القدم في أوروبا على قسط من الراحة خلال فترة الأعياد، لكن ذلك لن يحدث قبل مجموعة من المباريات، حيث ترغب السلطات في ضغط المزيد من المباريات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعد إنجلترا استثناء في تلك الفترة من الموسم. ويعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري

الإنتاج الحربي × المقاولون العرب - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1

مصر المقاصة × المصري البورسعيدي - 07:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم الأول من الأسبوع العاشر للدوري السعودي

الشباب × الباطن - 02:15 مساءً - الرياضية السعودية 1. النصر × ضمك - 04:50 مساءً - الرياضية السعودية 3. الهلال × الاتحاد - 06:50 مساءً - الرياضية السعودية 1 - الرياضية السعودية 4.

مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي..

ليستر سيتي × مانشستر يونايتد - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

أستون فيلا × كريستال بالاس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

فولهام × ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

آرسنال × تشيلسي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

شيفيلد يونايتد × إيفرتون - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3