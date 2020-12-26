خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري.
ومن المقرر أن يحسم مران اليوم موقف التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زعيم الثغر صاحب الأداء القوي والتشكيل المميز.
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