اختبار رابيد تيست للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاختبار طبي "رابيد تيست" اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ، الاثنين، في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق لتدريباته اليوم والذي سيحسم موقف التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زعيم الثغر صاحب الأداء القوي والتشكيل المميز.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر والفوز علي سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يظهر في مران اليوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب تعافيه من فيروس كورونا خاصة أنه حتي الساعات القليلة من مساء أمس كان هناك ترقب لنتيجة مسحته بعد زوال الأعراض منه تمامًا وكان يمارس حياته بشكل طبيعي داخل المستشفي.

وحذر الجهاز الفني لاعبيه من قوة وشراسة فريق الإتحاد السكندري لما يضمه من لاعبين مميزين ويقودهم مدير فني كبير هو حسام حسن وهو الفريق الذي أحرج الأهلي ذاته في نصف نهائي كأس مصر وحقق الفوز علي بيراميدز في مستهل مشواره بمسابقة الدوري.