لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

ورد كلوب في تصريحات صحفية، أمس، الجمعة، على جميع التساؤلات بشأن أزمة محمد صلاح، حيث جاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
- لم أشعر بأهمية الشارة، مثلما يري اللاعبين، ولا أدرك سبب وجود أزمة بسبب حصول أرنولد عليها في مباراة ميتييلاند.
- القاعدة في ليفربول تقول أن هندرسون وميلنر وفان دايك وفينالدوم هم قادة الفريق، وإذا لم يكن أحد منهم متواجد في النادي عادة للاعب الأقدم وهذا ما رأيته في أرنولد، لكن هذا خطأ مني، لأن ديفوك أوريجي كان الأحق بها.
- تحدثت مع محمد صلاح بشأن هذا الأمر، لكن يبدو أنه أصيب بخيبة أمل.
- لا أعرف لماذا لمح صلاح بإمكانية الرحيل، كلنا نريده، يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ولكن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس حقًا!
- ليفربول يدفع أموالا جيدة للاعبين " ربما لسنا مثل أغلب الأندية في العالم، ولدينا قاعدة جماهيرية، في النهاية لا يمكن إجبار أحد على البقاء.
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