وأضاف المزين خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "نستعد بالتدريبات اليومية لمواجهة طهطا ونسعى لتحقيق الثلاث نقاط والعودة لطريق الانتصارات والصراع على الصدارة".
وأشار إلى أنه يهدف للصعود إلى الدورى الممتاز إلا أن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الفريق تؤثر على الأداء، مؤكدا أن الفريق سيستغل فترة انتقالات شتوية لضم صفقات قوية وقد يتم التعاقد مع 5 لاعبين لسد الثغرات.
ويحتل فريق بني سويف المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد برصيد 4 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وتعادل و3 هزائم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن المزين: بني سويف يعاني من الإصابات ونستهدف التعاقد مع لاعبين جدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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