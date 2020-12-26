مانشستر سيتي يستدرج نيوكاسل لتحسين وضعه بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة، الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب البريمرليج.

وأعلن نادي مانشستر سيتي، أمس الجمعة، إصابة ثنائي الفريق جابرييل خيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في المقابل يطمح نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي، للدخول في منطقة وسط الجدول.

كان فريق مانشستر سيتي فاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل نيوكاسل مع فولهام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 12 بـ 18 نقطة.