نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال ضد اتحاد جدة اليوم السبت الموافق 11 جمادي الأول 1442 ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين التي تفتتح بمباراة مبكرة اليوم تجمع فريق الشباب المتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب مع فريق الباطن المتواد في المركز العاشر، ثم تقام مباراة في ذيل الترتيب تجمع فريق النصر المتعثر هذا الموسم متواجدا في المركز قبل الأخير مع فريق ضمك المتواجد في المركز الأخير بنفس رصيد نقاط النصر وبفارق الأهداف له، قبل أن يقام موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مجانا عبر تردد القنوات السعودية الرياضة ksa sports بتعليق كلا من فهد العتيبي، وعيسى الحربين.

يدخل فريق الهلال الكلاسيكو السعودي ضد الاتحاد بمعنويات مرتفعة بعد فوز هام حققه في آخر مبارياته بالدوري خارج الديار ضد فريق القادسية بثلاثة أهداف سجلها كلا من جوميز، كاريلو، وسالم الدوسري مقابل هدف وحيد سجله ستانلي لأصحاب الأرض ليتنفس جماهير الزعيم الصعداء بعودة فريقهم لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة في مبارتين على التوالي أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة قبل الماضية بالدوري، قبل أن يتلقى خسارة أخرى ضد الفتح بهدفين دون رد ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي، وسيدخل الزعيم مباراته ضد الاتحاد معانيا من غيابات عديدة في صفوفه تتمثل في ياسر الشهراني، جيوفينكو، هاتان باهيري، عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان.

فريق الاتحاديبحث عن العودة من جديد إلى مسار الانتصارات في الدوري على حساب الهلال بعد أن ابتعد عن ذلك المسار في الجولتين الماضيتين بتعادله أولا أمام الشباب بهدف لكل فريق سجله بريوفيتش لاتحاد جدة الذي اكتفى في آخر مبارياته بتحقيق تعادل سلبي أمام الرائد ليفقد أربع نقاط هامة تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما في كأس خادم الحرمين نجح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بنجاح بعدما تمكن من تخطي فريق الوحدة في ثمن النهائي بثلاثية دون رد عن طريق هينريكي “هدف عكسي” وبريوفيتش “هدفين” ليتأهل لملاقاة فريق الفتح، وسيعاني الاتحاد من غياب لاعبه البرازيلي برونو هنريكي عن الكلاسيكو.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

16:50 توقيت غرينتش.

18:50 توقيت مصر.

19:50 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد