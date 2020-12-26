انت الان تتابع تفاصيل خبر “حسم الأمر”.. الأهلي يخطف “الساحر” في صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي عن نجاح القلعة الحمراء في الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي القارة السمراء خلال السنوات الماضية، وهو الأورجوياني “جاستون سيرينو”، وذلك في صفقة مدوية سيتم الإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيلها خلال الساعات المقبلة وذلك بعد انتهاء الأهلي وصان داونز من الاتفاق على كافة تفاصيل العقود وكذلك الإعلان عن وصول اللاعب إلى القاهرة لتوقيع العقود مع القلعة الحمراء

الأهلي يوقع مع سيرينو في صفقة كلفت 2 مليون دولار

قالت بعض التقارير الإعلامية بإن مسؤولي النادي الأهلي قد نجحوا في الحصول على الصفقة الجديدة مقابل نحو 2 مليون دولار أمريكي، وهذا بعدما تم تخفيض المبلغ بعد المفاوضات التي استمرت على مدار الفترة الأخيرة بين النادي الأهلي ويمثله أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وبين مسؤولي نادي صان داونز.

وبحسب ما كشفت عنه المصادر المسؤولة داخل القلعة الحمراء، فإن انضمام “سيرينو” إلى الأهلي قد جاء بعد رغبة المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” والذي عمل مع سيرينو من قبل في فترة تدريبه لنادي صان دوانز والتي استمرت لمدة 5 مواسم كاملة.

صفقات الأهلي لن تتوقف في ميركاتو يناير

يتوقع أغلب الصحفيين المقربين من القلعة الحمراء، بأن تستمر صفقات المارد الأحمر بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعدما رأى المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” بأن فريقه بحاجة إلى بعض التعزيزات من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد والحفاظ على اللقب التاريخي الذي حققه النادي الأهلي في النسخة الماضية أمام منافسه نادي الزمالك.