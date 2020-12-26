المقاولون العرب يبحث عن الفوز الأول أمام الإنتاج الحربي الجريح في الدورى

يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني لتعويض النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية وتحقيق الفوز الأول في البطولة.

وخسر الإنتاج الحربي أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وتعادل أمام الإسماعيلي.

ويدخل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المباراة أملا في العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام فريق وادي دجلة الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد خالي من النقاط بعد الخسارة في مباراتين وتأجلت باقي المواجهات بسبب المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع عشر في الدورى برصيد نقطة وحيدة.