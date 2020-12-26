الشباب والرياضة تتوسع في تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة

تتوسع وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري (مكون المشورة المهنية – اكتسب مهاراتك) المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وذلك في المدارس الفنية بمحافظة البحيرة.

وفى هذا السياق، افتتحت تدريبات مشروع مشواري بمدارس مركز كفر الدوار (مدرسة التجارة بنات) بالتعاون مع ادارة كفر الدوار التعليمية يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، ومدارس مركز الدلنجات (المدرسة العسكرية الزراعية) بالتعاون مع ادارة الدلنجات التعليمية وذلك يوم الاحد 20 ديسمبر الجاري، على ان يتم التوسع في تنفيذ التدريبات داخل 14 مركز ادارى يضم ٨٦ مركز شباب ومدرسة وتستمر الفعاليات لمدة 5 شهور.

وجدير بالذكر، أن هذه التدريبات تهدف الى اكساب طلبة المدارس مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية حل ومواجهة مشكلاتهم، وامدادهم بمهارات سوق العمل، واطلاعهم على المشروعات والبرامج التدريبية المعتمدة التي يتم تقديمها كمنح تدريبية مجانية من وزارة الشباب والرياضة وعدد من المنظمات الدولية علاوة على التنسيق مع المسئولين بالمدارس لاستمرار التدريبات واستفادة الطلاب من كافة الدورات والمنح التدريبية المقدمة للنشء والشباب.