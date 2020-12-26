يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لتحليل "رابيد تيست" على هامش التدريبات الجماعية المقرر إقامتها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحليل رابيد تيست للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.