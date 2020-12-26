نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لدخول مواجهة نارية في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيلتقي مع الصاعد حديثا فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد 27 ديسمبر على ستاد السويس.

وقد تعادل بيراميدز في الجولة الماضية أمام نادي الزمالك، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

ولم يحقق بيراميدز هذا الموسم اي فوز حتى الآن في الدوري، حيث خاض مباراتين تعادل في لقاء أمام الزمالك، وخسر الأخرى أمام الاتحاد السكندري.

يذكر أن بيراميدز قد حقق الفوز على حساب الاتحاد الليبي، بنتيجة هدف نظيف، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من كأس الاتحاد الإفريقي.