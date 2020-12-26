نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيف ثقيل على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج غدًا السبت فى مباراة قوية بين الفريقين.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 غدًا السبت.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:-

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز ، ستونز ، ميندي

خط الوسط: جوندوجان، هيرنانديز

خط الوسط المهاجم: رياض محرز ، كيفين دى بروين، رحيم ستيرلينج

خط الهجوم: أجويرو

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لدور تصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز برباعية مقابل هدف على أرسنال ليواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بينما نيوكاسل فى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.