تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد اليوم، السبت، على ملعب ووكرز "معقل الذئاب" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". ويسعى فريق ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجيرس، المدير الفني، لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز الكبير على توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد.

وبنفس الطموح، يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بعد الفوز الكبير على شقيقه ليدز يونايتد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.

ويحاول كل من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد احتلال المركز الثاني منفردا ليدخل في المنافسة على الصدارة أمام ليفربول صاحب اللقب الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: دافيد دي خيا الدفاع: لوك شاو – ماجواير – لينديلوف – أكسيل توانزيبي الوسط: فريد – فيرنانديز – بول بوجبا الهجوم: جرينوود – مارسيال – راشفورد ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادلين وخسر ثلاث مباريات.

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